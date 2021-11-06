/660036/دعاء-عريبي-توجه-سؤال-لوزير-المالية-بشأن-تحصيل-الضرائب-من-مراكز-الدروس-الخصوصية

دوت الخليج

قالت عريبي:” حيث انه في ظل ما تقوم به وزاره التربيه والتعليم من اطلاق حملات مكبره لاغلاق تلك المراكز فوجئنا بقرار الوزاره بشأن تحصيل الضرائب من تلك المراكز وهو مايعد تقنين لنشاطهم لان من الثوابت القضائيه المستقره ان من يزاولون الانشطة المشروعه فقط هم من يتقدموا باخطار مصلحه الضرائب بمزاوله نشاطهم ويتقدموا باقرار عن ارباحهم وخسائرهم واقرار بثروتهم”.

دعاء عريبي توجه سؤال لوزير المالية بشأن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية

هذا وأكدت رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد القادر، من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.

دوت الخليج

الضرائب: على من يزاول الدروس الخصوصية تسجيل نشاطه بأقرب مأمورية

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، والكيان القانونى، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، و كذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

مصلحة الضرائب: فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية

وأشار "عبد القادر" إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.

وقال "رئيس مصلحة الضرائب" إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أى موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]