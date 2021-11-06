/660037/بنزيما-يقود-هجوم-ريال-مدريد-أمام-رايو-فاليكانو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

دوت الخليج

ويسعى النادي الملكي للفوز من أجل المنافسة على الصدارة هذا الموسم، وإستعادته للمركز الأول بعدما خطفه منه ريال سوسيداد بفارق نقطة، مما في حالة فوز ريال مدريد سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين لصالحة.

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، إدواردو كامافينجا. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو. مقاعد بدلاء ريال مدريد لونين، فيدياس، فاييخو، ناتشو، هازارد، مارسيلو، يوفيتش، فاسكيز، إيسكو، بلانكو، ميجيل.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة: انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني. وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة. وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة