وزيرى: التجهيزات الخاصة بطريق الكباش على وشك الانتهاء والافتتاح خلال أسابيع

وفى مداخلة هاتفية، مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج الصدى على فضائية إكسترا نيوز، أشار وزيرى إلى أن أعمال الترميمات تعمل على قدم وساق فى المعابد، مبينا أن التجهيزات الخاصة بافتتاح طريق الكباش على وشك الانتهاء.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مدينة الأقصر تستعد بالكامل لهذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن الهدف أن تكون الأقصر أهم مدينة أثرية فى العالم كما كانت من قبل.
وأضاف أن الاحتفال سيكون خلال شهر نوفمبر الجارى، أى خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا أنه سيكون مختلفا عن موكب المومياوات الملكية، مضيفا: "مثلما أبهرنا العالم بهذا الاحتفال، سيكون افتتاح طريق الكباش مبهر للعالم أيضا".
وقال وزيرى: "على مدار السنوات الخمسة الماضية حققنا إنجازات فى شتى المجالات، سواء فى افتتاح متاحف أو اكتشافات أثرية وغيرها، ولدينا العديد من المناسبات بعد الانتهاء من افتتاح طريق الكباش، ومن بينهم قصر محمد على فى شبرا".
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