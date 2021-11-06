فيديو.. الجيزة تزيل عقار مائل بإمبابة حفاظا على سلامة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقام حى شمال الجيزة برئاسة السيد أشرف بكر، بالبدء فى إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار بالأرضى، وتنفيذ الإزالة صباح اليوم، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة.
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال بإزالة وفك شدة خشبية، لبناء حجرات أعلى عقار بالمنيرة الغربية، قبل الشروع فى صب السقف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال.
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