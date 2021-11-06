وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التى يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبى لتطوير متحف التحرير، والذى يضم خمسة متاحف أوروبية هى المتحف البريطانى بانجلترا، والمتحف المصرى بتورين بايطاليا، ومتحف برلين بالمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.
وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتى توقفت عام 1986م، ثم استؤنفت مرة أخرى فى مارس عام 2020م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن اعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقى والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وإزالة الأملاح والتكلسات من عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يبحث التعاون المشترك مع مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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