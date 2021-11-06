وزير السياحة يبحث التعاون المشترك مع مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مع فانسون روندو مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، عددا من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، وذلك بمقر المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.





وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التى يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبى لتطوير متحف التحرير، والذى يضم خمسة متاحف أوروبية هى المتحف البريطانى بانجلترا، والمتحف المصرى بتورين بايطاليا، ومتحف برلين بالمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتى توقفت عام 1986م، ثم استؤنفت مرة أخرى فى مارس عام 2020م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن اعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقى والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وإزالة الأملاح والتكلسات من عليها.