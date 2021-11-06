مكافحة الإدمان: 28 مركزا بـ17 محافظة تقدم خدمة العلاج المجانى للمواطنين

قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق وعلاج مكافحة الإدمان، إن الصندوق ضاعف المراكز العلاجية من 12 مركزا في 2014 إلى 28 مركزا في الوقت الحالي، ويتم تغطية 17 محافظة على مستوى الجمهورية بتقديم خدمات قوية وبشكل مجاني للإقلاع عن المخدرات.

أضاف همام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يقدم حزمة من الخدمات لمرضى الإدمان وجميعها بالمجان وبسرية تامة على مدار 24 ساعة، مردفا: "كثير من الأهل يريدون أن يطمئنوا على أبنائهم وإذا كان هناك مشكلة حقيقية مع المخدرات نوجه لهم خدمات الإحالة لدى المراكز المعتمدة".

وأوضح مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، أن خدمة البلاغات التي أطلقها الصندوق عبر الخط الساخن أيضا مهمة، حيث نستقبل بلاغات كثيرة من قبل أولياء الأمور المتخوفين على أبنائهم من سائقين الأتوبيسات المدرسية المتعاطين للمخدرات، قائلا: "أي أب أو أم تخاف على ابنها من سائق الباص عليها أن تتواصل معنا لفحص السائقين بالمدرسة بالكامل".

وبشأن فصل الموظفين متعاطي المخدرات، قال: "سننفذ القانون بعد 15 ديسمبر المقبل بأن أي موظف سيثبت تعاطيه المخدرات من خلال الفحص سيتم فصله على الفور، أما إذا تقدم المواطن طواعية قبل وبعد هذا التوقيت سيكون محميا بقوة القانون، وسنقدم له العلاج مجاني وبسرية تامة".