قرينة السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها

عبَّرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عن سعادتها بلقاء بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت قرينة الرئيس في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كان لقاءً مثمرًا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة».

وأضافت: «لقد حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، و«نور حياة» وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي».