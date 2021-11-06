/660038/أستاذ-علم-فيروسات-سلالة-هيهي ناتج-لمتغيرات-جينية-لفيروس-كورونا

تحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، بشان ظهور سلالة هيهي الصينية، موضحا أن سلالة هيهي لكورونا، من متحورات دلتا.

وأضاف أيمن الشبيني أن المعلومات عن متحور هيهي غير كاملة حتى الان، منوها أنه ناتج من المتغيرات لجينية التي تحدث للفيروس بشكل طبيعي.

أستاذ علم فيروسات: سلالة «هيهي» ناتج لمتغيرات جينية لفيروس كورونا

أضاف الشبيني أن المتحور الجديد لكورونا من ضمن المتحورات التي حدثت مؤخرا، ولكن لم يمثل خطورة كبيرة، ونسبة الإصابة الناس به 6% خلال الأسبوعين الآخرين. ولفت أن إلى أن ظهور فيروس كورونا في الحيوانات ليس جديدا، منوها أن ظهور إصابة العديد من الحيوانات في الفترة السابقة بكورونا، لذلك انتقاله من الإنسان للحيوان والعكس قائمة وطبيعية، لأن الجميع يتبع نفس فصيلة الثدييات"