بسبب اشتماله على مشاهد جنسية.. عمرو أديب يهاجم صناع فيلم الأبديون:«بتزحزحوا معتقداتنا»

/660040/بسبب-اشتماله-على-مشاهد-جنسية-عمرو-أديب-يهاجم-صناع-فيلم-الأبديونبتزحزحوا-معتقداتنا

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب صناع فيلم «الأبديون» للفنانة أنجلينا جولي، بسبب احتواءه على مشاهد تعكس المثلية الجنسية، رغم أن الشركة المنتجة للعمل هي شركة ديزني.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على فيلم «الأبديون» لأنجلينا جولي.

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية قناة «Mbc مصر»: "بيضغطوا علينا أننا نتقبل المثلية الجنسية، الموضوع كان نادر دلوقتي متلاقيش مسلسل أو فيلم إلا وفيه اتنين زي بعض على علاقة بعض".

عمرو أديب يستاء من فيلم الأبديون

وتابع: "وبيطلعوا الاتنين دول حد لذوذ وكيوت ونموذج، النهاردة شركة ديزني اللي كانت رمز للطهارة والبراءة عاملة فيلم للأستاذة انجلينا جولي فيه اتنين مثلين.. حتى الواحد مبقاش ينفع يقول عليهم شاذين، ولما الدول العربية اعترضت طلعونا غلطانين".

وأضاف: "أنا برجع لما بشوف مشاهد زي دي، سيبونا في حالنا.. انتوا ربنا معاكوا واحنا ربنا معانا، أنا حاسس أن بيتم زحزحت معتقداتنا رويدًا رويدًا، احنا رضينا بالهم والست أنجلينا جولي مش راضية بينا.. الله يكون في عون كل بيت عربي من الهجمة اللي بيرموها عليهم، أنا اللي بيجنني أن ناس من وسطنا طالعة متقبلة الأمر".

فيلم الأبديون لأنجلينا جولي يثير الجدل

كان أثار فيلم أنجلينا جولي الجديد والذي يحمل اسم «Eternals» جدلا كبيرا بسبب احتواءه على مشاهد حميمية صريحة بين بعض أبطال الفيلم إلى جانب مشاهد لظهور إله.

فيلم Eternals الذي احتفلت أنجلينا جولي بالعرض الأول له مؤخرا بحضور ابنتيها زهرة وشيلوه براد بيت فجر ضجة كبيرة.

مشاهد جريئة لبطلي Eternals

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من بطليه «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»، اللذين يجسدان دوري بطلين خارقيين وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية.

جدل حول ظهور إله بفيلم Eternals

كما يقدم فيلم Eternals مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات وقيم بعض الدول وخاصة العربية ودول جنوب شرق ووسط أسيا وعدد من الدول الإفريقية.

مصير غامض لفيلم Eternals في الدول العربية

وسبق أن منعت أفلام من العرض في عدد من الدول بسبب ظهور الإله ومنها فيلم «Bros almighty»الذي جسد خلاله مورجان فريمان شخصية إله أمام جيم كاري..وهو ما يجعل مصير الفيلم من العرض التجاري في الدول العربية والإسلامية غامض حتى الآن.

ويركز فيلم Eternals على أبطال ذوي قدرات خارقة مكونة من كائنات شبه خالدة تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين.