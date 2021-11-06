/660039/كهربا-يستفز-الزمالك-وجماهيرة-بعد- فوز-الأهلي-بالقمة-الخمسة-عدد-صوابع-الكف

أستفز محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، جماهير الزمالك ومحبيه بعد الخسارة بالأمس في لقاء القمة بنتيجة 5/3 بستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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وكتب كهربا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " لواحد ربك هو الواحد، اتنين يا الحسن و الحسين، تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني، اربعة صحبتنا حلوة مربعة، الخمسة عدد صوابع الكف"، في إشارة منه لخسارة الزمالك أمام فريقه بخمسة أهداف مقابل 3.

وكان تم أستبعاد كهربا من اللقاء من جانب المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني للاسباب الفنية، كما أعلن من قبل.

كهربا يستفز الزمالك وجماهيرة بعد فوز الأهلي بالقمة

وكانت حدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري العام، عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.