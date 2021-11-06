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/660041/الأندية-الشعبية-تقيم-أحتفال-تقديرا-لمجهودات-نائب-التنسيقية-محمد-إسماعيل
اقامت الأندية الشعبية أحتفالية لتكريم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نظرا لمجهوداته فى حل مشكلة دمج عدد ٣٦ نادى شعبى بالإسكندرية.
الأندية الشعبية تقيم أحتفال تقديرا لمجهودات نائب التنسيقية محمد إسماعيل
حيث قد تقدم النائب بطلب أحاطة بدور الانعقاد الاول نتج عنه ألغاء قرار الدمج و إتاحة الفرصة لتلك الأندية لممارسة النشاط لتوسيع القاعدة الرياضية ، و قد حضر اللقاء ممثلين عن الأندية الشعبية بالإسكندرية و أعضاء هيئة مكتب النائب .
ونجح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة أهالي شمال سيناء منتفعي مشروع "ابني بيتك" من انقطاع مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بالمحافظة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تدخل نائب التنسيقية لحل مشكلة المياه فى شمال سيناء
مشروع ابني بيتك فى سيناء
وبعد التواصل مع الجهات المعنية، حصل إسماعيل على موافقة بإنهاء إجراءات التوصيل لمن يتقدم بعد استيفاء الملفات من مجلس مدينة العريش، والإعفاء من مصروفات المساهمة في الشبكة، وتشغيل الآبار لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التوصيل من الشبكة الجديدة.
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