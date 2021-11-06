الأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس حتى الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية غدًا الأحد، حيث تكون كثيفة أحيانا من 5 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





كما كشفت الأرصاد عن توقعاتها لدرجة الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، والتى جاءت كالتالى :

كما حذرت أيضا من الشبورة المائية أيضًا الاثنين المقبل، حيث تكون كثيفة فى الفترة من 5 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

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