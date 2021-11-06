قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن الوزارة تشدد على الإجراءات الاحترازية ومتابعتها بشكل يوم فى جميع الأماكن السياحية والفنادق، ونعمل على العديد من الأنشطة الترويجية التى تنشط السياحة المصرية حول العالم وكل ما هو جديد بالدولة من آثار.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى: "الوزارة تروج لجميع المدن السياحية فى الخارج، وهناك ربط ما بين السياحة الترفيهية والثقافية، وأغلب الدول الأوروبى تأتى إلى مصر لجوها المعتدل خلاف الجو القارس فى أوروبا".
وتابعت: "الوزارة ستتصدى فورا لأى عوائق تظهر أمام قطاع السياحة، وهناك تشديد على المنشآت الفندقية، وأى مخالفة يتم رصدها على الفور، يتم تطبيق العقوبات على المنشأة المخالفة وقد تصل العقوبة إلى غلقها حتى تكون عبرة لمن يخالف الإجراءات الاحترازية، وهناك مؤشرات إيجابية فى تعافى السياحة، ونتوقع عودة قوية للسياحة بعد خروجنا من جائحة فيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الآثار: نربط بين السياحة الترفيهية والثقافية ونتصدى لأي عوائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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