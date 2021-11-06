/660047/وزارة-السياحة-والآثار-نعمل-على-تضافر-الجهود-لحماية-التراث-الأثرى-العربى

شارك مساعد وزير السياحة والأثار أحمد عبيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد الأثريين العرب والذي عقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بالقاهرة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة، وقد حضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الأثريين العاملين بوزارة السياحة والآثار بالاضافة إلى أساتذة وعلماء الآثار والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والمنظمات الأثرية.

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وتناولت الجلسة أهم قضايا التراث العربي والجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في بعض الدول العربية وخاصة في ظل المخاطر التي تحيط ببعض التراث الأثري، حيث أعرب أحمد عبيد عن أهمية تضافر الجهود لحماية التراث الأثري العربي، وجهود الوزارة في مجال حماية التراث المصري والعربي وان الوزارة وقعت عدد من الاتفاقيات في مجال حماية الاثار ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

وتم تكريم عدد من الباحثين على اعمالهم البحثية من بينهم عدد من العاملين بالوزارة لحصولهم على درجات علمية بأبحاث مميزة، في نهاية الجلسة الافتتاحية.