660046 /660046/الصحة-مصر-استطاعت-في-وقت-وجيز-توفير-جميع-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا 11:38 م - السبت 6 نوفمبر 2021 أكدت وزارة الصحة، أن لقاح موديرنا حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن لقاح موديرنا عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما. وأضافت الصحة أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. هذا وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. تابع موقع دوت الخليج علي

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