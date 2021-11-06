/660042/ريال-مدريد-يتقدم-في-الشوط-الأول-بثنائية-على-رايو-فاليكانو

أنتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بتقدم النادي الملكي بنتيجة 2/0 على ملعب سنتياجة بيرنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

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وتقدم توني كروس في الدقيقة 14، ثم عزز كريم بنزيما في الدقيقة 34، وسط سيطرة من ريال مدريد على مجريات اللقاء من أجل حصولهم على الثلاث نقاط وتصدرهم الدوري، بينما لم يظهر رايو فاليكانو بالشكل المطلوب خلال مجريات شوط اللقاء الأول.

ريال مدريد يتقدم في الشوط الأول بثنائية على رايو فاليكانو

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، إدواردو كامافينجا. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد لونين، فيدياس، فاييخو، ناتشو، هازارد، مارسيلو، يوفيتش، فاسكيز، إيسكو، بلانكو، ميجيل. ويسعى النادي الملكي للفوز من أجل المنافسة على الصدارة هذا الموسم، وإستعادته للمركز الأول بعدما خطفه منه ريال سوسيداد بفارق نقطة، مما في حالة فوز ريال مدريد سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين لصالحة