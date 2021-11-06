ابنة سهير البابلي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها: «مبتعرفش تاخد نفسها»

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دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها.

ابنة سهير البابلي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها مع الإعلامي عمرو أديب

قالت ابنة سهير البابلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: "الحالة مستقرة بقالها 8 أيام، وقفوا الجلطة.. المشكلة أن في مياه على الرئة كل ميسحبوها ترجع تاني والدكاترة بيحاولوا يظبطوا نفسها وميقدروش يشيلوا أجهزة الأكسيجين".

وعن بداية الأزمة وأسبابها قالت: "حصل توقف في عضلة القلب فجأة، كل اللي حصل دا من السكر و ربنا لطف، الدكاترة قالوا لو حد تاني كان انتهى"

وتابعت: "بتبصلنا بعنيها بس مش بتقدر تتكلم، بياكلوها بالخرطوم و بنيجي عند ودنها أنا وأولادي وبنقعد نقولها أنها هتبقى كويسة وزي الفل".

ابنة سهير البابلي تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها

واختتمت ابنة سهير البابلي حديثها مطالبة الجمهور بالدعاء لوالدتها قائلة: "أرجوكم أرجوكم أدعولها، أنا نفسي أمي تاخد نفس طبيعي".

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل قانون سوسكا آخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.