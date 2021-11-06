/660044/طارق-السيد-أرفض-الحديث-عن-مباراة-القمة-لهذا-السبب-خاص

رفض طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الحديث حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك التي أنتهت نتيجتة 5/3 لصالح المارد الأحمر، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج

وأختص طارق سيد المدير الفني الحالي للترسانة دوت الخليج بتصريحات، بأنه لن يعلق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي شهدت أحدث غريبة، وكانت غير متوقعة على الأطلاق، بناء على تعليمات رئيس نادي الترسانة.

طارق السيد: أرفض الحديث عن مباراة القمة لهذا السبب

ويأتي ذلك الرفض بسبب عدم زيادة الأحتقان بين الجمهورين، وأنه حالياً يقوم بتدريب نادي كبير مثل الترسانة وبعض التصريحات حول اللقاء قد يغضب بعض المنتمين لنادي الترسانة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل . الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح . الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي. الهجوم : عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري. تشكيل الأهلي أمام الزمالك: محمد الشناوي معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.