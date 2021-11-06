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نائب يطالب بإنشاء «بنك ناصر الاجتماعي» فرع البلينا لخدمة 5 مراكز جنوب سوهاج «مستندات»

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أيمن الجرادي 0 تبليغ

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أكد النائب أحمد فوزي عبدالكريم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بسوهاج، أنه تقدم بطلب الى اللواء  طارق الفقي، محافظ سوهاج، وذلك لتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، على طريق « مصر – اسوان» الزراعي لإقامة بنك ناصر الاجتماعي فرع مركز البلينا عليها وجاري الانتهاء من إجراءات التخصيص.

واضاف انه سبق وتمكن من الحصول على موافقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وموافقة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على إقامة بنك ناصر الاجتماعي فرع البلينا جنوب محافظة سوهاج.

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وقال أن ذلك يأتي استكمالاً لما وعدنا به من قبل من الحصول على الموافقات الخاصة  بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي فرع مركز البلينا لما له من أهمية كبرى ودور اجتماعي وتخفيف عن المواطنين، وسيساهم هذا الفرع في خدمة  مراكز جنوب محافظة سوهاج بالكامل المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، ودار السلام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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