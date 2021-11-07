السفير البريطانى: الكل أصبح يرى أن الصورة فى مصر باتت واضحة نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على شاشة ON، أوضح بايلى أن ما رآه فى مصر مؤخرا ليس جديدا عليها، فقد سبق وخدم فى سفارة بلاده بالقاهرة فى باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة.

وأضاف السفير البريطانى الجديد: "لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومرورا بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات"، ومؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته".

وتابع: "مش متخيل إنى فى مصر، الصراحة الجمهورية الجديدة حاجة هائلة وممتازة"، مشيرا إلى أن تسويق الدولة لنفسها فى الخارج مهم لجذب الاستثمارات، كما أن الحكومة المصرية التزمت بتسهيل الإجراءات الجمركية لدخول الشركات الأجنبية.

وأكد بايلى أن كل السفراء الأجانب فى مصر يدركون أن الصورة فى مصر باتت واضحة نحو المستقبل، مبينا أنه يتوقع ارتفاع أعداد السائحين البريطانيين إلى مصر لنصف مليون خلال موسم الشتاء الحالى.

كما تحدث السفير البريطانى عن قضية المناخ، قائلا إن "جميعنا لديه مهمة مقدسة لإنقاذ الكوكب"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك فرصة للحوار والالتزام بين دول العالم حول هذه القضية.

وتابع: "علينا أن ننظر للمستقبل وأن تفى الدول بالتزاماتها تجاه قضية المناخ، بإنفاق 100 مليار سنويا".

كما شدد السفير البريطانى بالقاهرة خلال حواره، على أهمية مشروع حماية دلتا النيل من التغيرات المناخية المحتملة فى المناطق الساحلية، لزيادة صمود المجتمعات الساحلية، مؤكدا أن أهمية المشروع تكمن فى جانبين أولهما حماية المجتمع، وثانيا حماية دلتا النيل من أى تغيرات مناخية محتملة قد تؤثر عليها.