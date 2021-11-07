الحكومة: المصالح التى تتعامل مع المواطنين لن تنقل للعاصمة الإدارية حاليا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، الدكتور هانى محمود، إن "الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة فى ديسمبر القادم كمرحلة تجريبية، ليسوا ممن يتعاملون مباشرة مع الجمهور".





وأضاف محمود - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "مساء دى إم سى"، اليوم السبت - أن "كل المصالح الحكومية التى تتعامل مع المواطنين لن تنقل إلى العاصمة الإدارية حاليا؛ وإنما سيتم نقلهم بعد الانتهاء من تنفيذ وسائل النقل والمرافق، حسب الخطة، حيث تم تجهيز 10 آلاف شقة فى الوقت الحالى فى مدينة بدر الأقرب للعاصمة".

ورأى أن الحكومة لن تستطيع نقل 50 -60 ألف موظف دفعة واحدة، مبينا أن كل وزارة ستنقل عددا معينا من موظفيها ثم يزداد العدد تدريجيا، حيث ستختار كل وزارة 300 موظف لبدء العمل فى العاصمة لاختبار جميع الأنظمة، وذلك اعتبارا من شهر ديسمبر ولمدة 6 أشهر، مضيفا: "أنه فى نهاية الستة أشهر سيتم انتقال 33 ديوان وزارة فى مصر للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن هناك أرشيفا إلكترونيا لجميع الوزارات تم عمله من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول مصير المبانى الحكومية حال انتقالها للعاصمة الإدارية، قال محمود: "إن هناك لجنة للأصول الحكومية غير المستخدمة وسيتم التعامل معها عن طريق اللجنة سواء تحويلها إلى متاحف أو استخدامها استخداما استثماريا حسب نوع المبنى وتواجده".

وحول مجمع التحرير، قال مستشار رئيس الوزراء: " إنه تم تفريغه من الموظفين وأصبح جاهزا لأى استخدام".

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