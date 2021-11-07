السفير البريطاني في مصر: الجمهورية الجديدة أمر فاق كل التوقعات

قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة في باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة، وذلك خلال لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON".
وأضاف السفيرالبريطانى الجديد، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخراً لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، قائلاً: لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات"، ومؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته.
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