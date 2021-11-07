/660050/مفاجأة-الزمالك-يتفوق-على-الأهلي-في-الإحصائيات-رغم-الخسارة-بخماسية

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك أول أمس، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وحسب شبكة "كورة ستاتس" للإحصائيات، أظهرت أن الزمالك تفوق على الأهلي في معظم إحصائيات المباراة رغم خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة، وأظهرت أيضاً أن الفارس الأبيض حدث له تحول كبير في المستوى خلال الشوط الثاني عن الشوط الأول الذي لم يظهر فيه الفريق بشكل جيد.

الزمالك يتفوق على الأهلي في الإحصائيات رغم الخسارة بخماسية

وأحرز الزمالك الـ3 أهداف في الشوط الثاني دليل على تغير أدائه خلاله، وكان هذا بعد إجراء الفريق عدة تغيرات أهماها دخول مصطفى فتحي الذي صنع الفارق مع الأبيض ونقل الفريق للوضع الهجومي بعدما كان غائب خلال الشوط الأول.

ونستعرض معكم إحصائيات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:

وبهذا الفوز أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

محمد الشناوي

معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو