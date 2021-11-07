ياسمين رئيس عن الراحلة دلال عبد العزيز:«ست لا تعوض»

/660051/ياسمين-رئيس-عن-الراحلة-دلال-عبد-العزيزست-لا-تعوض

أشادت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس بالنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مؤكدة على حسن تعاملها معها خلال تمثيلهما سويًا بمسلسل «ملوك الجدعنة».

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة ياسمين رئيس حول علاقتها بالنجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

ياسمين رئيس ببرنامج الحكاية

وقالت رئيس خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر»: "دلال عبد العزيز ست لا تعوض.، هي أم.. كنت بحس طول الوقت أنها بتفكرني بوالدتي، حنينة أوي مكنتش بحس أني بمثل معاها".ياسمين رئيس تتألق بملوك الجدعنة

ياسمين رئيس تتألق في ملوك الجدعنة

يشار إلى أن الفنانة ياسمين رئيس شهدت تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

«ملوك الجدعنة» شارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، انتاج صادق الصباح.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.