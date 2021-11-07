الأوقاف تهيب بالمواطنين عدم دفع تبرعات للمساجد بشكل نقدى

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه يجب على الآئمة والعاملين توجيه أهل الفضل حال رغبتهم فى التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه (9/80274/450/9)

حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9)، وحساب مجلس الإدارة الرسمى حال وجوده.

وشددت على أنه لا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الدينى يتم تعليقه بلوحة البيانات، مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا .

وأشارت إلى أنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهابت الوزارة، بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى لأى من العاملين بالأوقاف.