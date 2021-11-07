التردد فى قطع نية صيام التطوع .. الإفتاء توضح الحكم

جدة - نرمين السيد - ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية: "نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟".





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