جوزي ذوقه حلو في الستات وشاركت في كليب «حبيبتي» بشروط.. تصريحات نارية لياسمين رئيس مع عمرو أديب

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استضاف برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة الليلة السبت 6 نوفمبر على شاشة «MBCمصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً الفنانة ياسمين رئيس.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات النجمة ياسمين رئيس ببرنامج «الحكاية»

ياسمين رئيس مع عمرو أديب

فجرت رئيس تصريحات نارية حول سر نجاح شخصية فاتن حرفوش في موسم رمضان المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، ونشاطها السينمائي بفيلمي «قمر 14» والذي حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بجانب تفاصيل حول فيلم «جارة القمر» الذي تتصدر بطولته.

كما استعرضت أسباب موافقتها على بطولتها لمسلسل «60 دقيقة»، والقضية النسوية التي تناولها، وتصدره لتريند منصة شاهد vip خلال عرضه.

أبرز تصريحات ياسمين رئيس ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب

• مش عايزة أحس أن مهنتي ممثلة، عايز أحس أني بمارس هوايتي.

• أنا الأول ست بيت «أم سليم» وبعدين ممثلة.

• يمكن شكلي مش بيكبر عشان ظهوري مقل.

• دلال عبد العزيز ست لا تعوض.

• هي أم، كنت بحس طول الوقت أنها بتفكرني بوالدتي.

• حنينة أوي مكنتش بحس أني بمثل معاها.

• تخنت 10 كيلو بسبب مسلسل ملوك الجدعنة

• وافقت على المشاركة في كليب «حبيبتي» مع حسن شاكوش بشرط أني أغني.

معاناة ياسمين رئيس النفسية بسبب دورها في مسلسل «60 دقيقة»

• المسلسل تعبني نفسيًا، وأثر عليا عضويًا.

• كنت بعمل دوري في المسلسل وأنا شايفة كل حاجة سوداء وضيقة.

• كنت حاسة بخنقة رهيبة.

• شتيمة جوزي في مشهد المواجهة مكنش مكتوب، أنا ارتجلته.

• لما قالولي أن المسلسل 9 حلقات حبيته وتحمست جدًا.

• ياسمين رئيس تكشف أسرار عن صداقتها بدينا الشربيني

• أنا ودينا صحاب من زمان جدًا من قبل التمثيل.

• دينا أختي، وقفت معايا في جوازي وكل حاجة من بعد وفاة ماما.

• هي في مرحلة جميلة دلوقتي في حياتها.

• أنا وقفت معاها في مواقف كتير حلوة و وحشة.

• هي نجمة كبيرة ومحلوه.

تصريحات ياسمين رئيس المثيرة بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة مع عمرو أديب

• كل راجل ليه مفتاح غير التاني.

• الست أصعب من الراجل، الراجل بسيط.

• أنتوا غلابة والله.

• في ستات قلبها في ودنها، تحب تسمع الكلام الحلو.

• وفي ستات بيقولوا الكلام مش كفاية لازم أفعال.

• طول الوقت لازم الراجل ياخد باله من الجديد في شكل مراته.

• أنا جوزي أكتر حد بياخد باله من شكلي.

• جوزي ذوقه حلو في كل حاجة حتى الستات، لأن شغله كله مع الستات.

جدير بالذكر، أن مسلسل «60 دقيقة» يدور في إطار من التشويق والأثارة، وهو مكون من 9 حلقات، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ويضم المسلسل العديد من الفنانين مع ياسمين رئيس منهم الفنانة سوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر، قاموا بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت من إنتاج صادق الصباح، ويُعرض عبر منصة شاهد.

فيلم قمر 14 بطولة ياسمين رئيس

أما فيلم «قمر14» فتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.