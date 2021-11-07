جدة - نرمين السيد - وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفى مع برنامج "آخر ساعة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن:"من ضمن أهداف المبادرة أيضا إشراك المواطن فى الحكم المحلى واستقبال أفكاره، ووجود تواصل دائم معه".
وبين أن هناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة "صوتك مسموع" برئاسة السكرتير العام لكل محافظة.
وأشار إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تم توسيع نطاق عملها ليشمل الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والغلق والفتح للمحال التجارية و شكاوى مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن متابعة تعليقات وشكاوى المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى وأرقام الواتساب.
وتطرق إلى أن هناك متخصصين فى 5 قطاعات رئيسية بالدولة يعملون على تلبية خدمات المواطنين إضافة لشكاوى مبادرة "حياة كريمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث التنمية المحلية: مبادرة «صوتك مسموع» هدفها الاستماع لشكوى المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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