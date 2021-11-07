متحدث التنمية المحلية: مبادرة «صوتك مسموع» هدفها الاستماع لشكوى المواطنين  

جدة - نرمين السيد - وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفى مع برنامج "آخر ساعة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن:"من ضمن أهداف المبادرة أيضا إشراك المواطن فى الحكم المحلى واستقبال أفكاره، ووجود تواصل دائم معه".

وبين أن هناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة "صوتك مسموع" برئاسة السكرتير العام لكل محافظة.

وأشار إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تم توسيع نطاق عملها ليشمل الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والغلق والفتح للمحال التجارية و شكاوى مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن متابعة تعليقات وشكاوى المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى وأرقام الواتساب.

وتطرق إلى أن هناك متخصصين فى 5 قطاعات رئيسية بالدولة يعملون على تلبية خدمات المواطنين إضافة لشكاوى مبادرة "حياة كريمة".