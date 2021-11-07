/660053/انفجار-مدوي-وسقوط-مصابين-استهداف-منزل-رئيس-الوزراء-العراقي-بطائرة-مسيرة
شهدت العاصمة العراقية بغداد، انفجار مدوي صباح اليوم، حيث تم سماع إطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط بغداد، والتي يتواجد بها العديد من المقرات الحكومية.
استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة
ويأتي ذلك وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
دوت الخليج
كما قال مصدر أمني عراقي إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة
كما أفادت قناة لعربية ، وقوع إصابات بعد استهداف الطائرة لمنزل الكاظمي، مشيرة إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي، في وقت مبكر من اليوم الأحد.
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