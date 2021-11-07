/660055/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، مباراة وست هام ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي آرسنال لأمام فريق واتفورد الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium إيفرتون أمام فريق توتنهام الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد أمام فريق ليستر سيتي الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium وست هام يونايتد أمام فريق ليفربول في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني فياريال أمام فريق خيتافي الساعة 3 مساء فالنسيا أمام فريق أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ريال مايوركا أمام فريق إلتشي الساعة 7:30 مساء أوساسونا أمام فريق ريال سوسييداد الساعة 7:30 مساء ريال بيتيس أمام فريق إشبيلية الساعة 10 مساء مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فينيزيا امام فريق روما في تمام الساعة 1:30 مساء أودينيزي أمام فريق ساسولوفي تمام الساعة 4 مساء لاتسيو أمام فريق ساليرنيتانافي تمام الساعة 7 مساء نابوليأمام هيلاس فيرونا في تمام الساعة 7 مساء ميلان انتر أمام ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء مواعيد مباريات الدوري التركي فاتح قرا جمرك لأمام فريق جالاتا سراي في تمام الساعة 3 مساء فنربخشة أمام فريق قيصري سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساء

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