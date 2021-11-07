/660056/تعرف-على-موعد-مباراة-جالاتا-سراي-بالدوري-التركى-اليوم

يحل جالاتا سراي التركى، المحترف المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره فاتح قرا جمرك، على ملعب أتاتورك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري التركي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل جالاتا سراي المتوقع

في حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكالداو- أوليمبيو موروتسان هلال درفيش أوغلو.

وجاء مصطفي محمد أمام فريق بشكتاش مقاعد بدلاء خلال المباراة، وحل بديلا في الدقيقة 78 قبل أن يهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 80.

وقال فاتح تريم، في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح" التركية: "لدينا مسدد ركلات جزاء سيكالداو، ومصطفى محمد قال إنه سيسددها، كان عليه ترك الأمر لزميله سيكالداو".

وأضاف: "لم يكن على سيكالداو أن يتمسك بالكرة ويقول إنه منفذ ركلات الجزاء ويصر على تسديدها، لا نستطيع أن نقول عليه إنه مخطئ، هو شخص لطيف".

وتابع: "مسددو ركلات الجزاء واضحون، إذا كنا نريد التغيير فسنوضح ذلك، مثلما أشرت قبل كذلك وطلبت من مصطفى محمد التسديد، وعندما يضيع ركلة جزاء، سأتدخل هنا أيضًا".

تقدم ألكساندرو سيكالداو لجالاتا سراي في الدقيقة 35، وتعادل سايل لارين لبشكتاش في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب نفسه هدف بشكتاش الثاني.

أكد محسن أورتجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم، أنه من الضروري تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد مع جالطة سراي.

وينتهي عقد الدولي المصري مصطفى محمد، مع جالاتا سراي التركي، في الإنتقالات الشتوية القادمة، على سبيل الإعارة من الزمالك.

وقال أورتجال في تصريحات ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة "الحياة": "مصطفى محمد قادر على اللعب في كبرى الأندية الأوروبية".

واضاف: "لو نادي جالطة سراي ترك مصطفى محمد سيكون هذا خطأ كبير".

واختتم: ""من الوارد تذبذب مستوى أي لاعب مع فريقه لكن ترك اللاعب سيكون خطأ كبير من جالطة سراي".