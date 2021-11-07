نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى الحدائق ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور قناة السويس القادم من طريق الجيش ومتجه لمحرم بك، كذلك الأمر عند ميدان سموحة المتجه لكايرو سيز مول، وأيضا فى الطريق القادم من أبو قير المتجه لكفر عبده.

كما ظهرت بعض الأحجام بمحافظة القليوبية عند الطريق الزراعى القادم من قليوب وميت نما ومتجه لشبرا الخيمة، كذلك الأمر أيضا أعلى طريق الواحات فى الطريق القادم من المريوطية والمتجه للصحراوى، وأيضا أعلى الكونيسة والمنيب ودار السلام والبساتين.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة، كذلك الأمر عند شارع السودان أمام مترو الجامعة.

وظهرت بعض الأحجام أيضا بمطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبرى الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية الحمراء وسكة الوايلى ومتجه، كما ظهرت بعض الكثافات عند كورنيش النيل تحديدا عند منطقة آثر النبى القادم من حلوان ومتجه للملك الصالح.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.