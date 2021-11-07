الرئيس السيسى يدين محاولة اغتيال الكاظمى: على كل الأطراف التهدئة ونبذ العنف

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية، "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فجر اليوم". وأضاف "إذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه كما أدعو كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق".

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