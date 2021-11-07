مصر تعرب عن إدانتها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس مجلس...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ نوفمبر الجاري، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وتؤكد مصر وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية. وتشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
وتدعو مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.
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