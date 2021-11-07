/660066/السيسي-يدين-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-العراقي-ويدعوا-كافة-الأطراف-إلي-التهدئة-ونبذ-العنف

أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى فجر اليوم.

دوت الخليج السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم”. واستكمل:” وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وان يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق.

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