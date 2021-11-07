/660068/تحيا-مصر-ينشر-أماكن-استخراج-البطاقات-وتصاريح-العمل-فى-ساعة

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية استخراج البطاقات ووثائق الأحوال المدنية، وهو ما أتاحته وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، ونرصد فى السطور التالية الخطوات بالتفصيل.

دوت الخليج ينشر أماكن استخراج البطاقات وتصاريح العمل فى ساعة

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية فى منشور لاحق لها فإنها قد أتاحت خدمة استخراج بطاقات مميزة VIB فى وقت يصل لـ ساعة واحدة على أقصى تقدير.

وأتاحت وزارة الداخلية تلك الخدمات عبر مراكز تكنولوجية متنقلة نموذجية تستخدم كسجلات مجهزة فنيًا، وقادرة على استخراج تصاريح العمل والبطاقات والوثائق المختلفة.

وتتكون تلك المركز التكنولوجية من كافة الإمكانات المتاحة فى الوحدات المدنية والسجلات المدنية التى تقوم باستخراج الوثائق للمواطنين، وقد تم توزيعها على عدد من المولات والأماكن العامة التى يمكن أن يتردد عليها المواطنين، ومن ضمن تلك الأماكن ما يلي:-

أولًا المولات التى بها مراكز تكنولوجية بالقاهرة: داندى مول – سيتى سنتر الإسكندرية - مول سيتى ستارز – مول مكسيم – مول سيتى سنتر المعادى –– مول العرب – المركز النموذجى بالعباسية- مول مصر.

كما تتركز تلك المراكز المتنقلة فى عددًا من المحافظات ومنها:- أيضا: نموذجى دمنهور – نموذجى سموحة – دار مناسبات مسجد الشرطة- مركز الخدمات الخاصة والمميزة بالقطاع – مول طنطا – نموذجى طنطا – منفذ الإدارة بالغربية.

وبالنسبة إلى أسعار استخراج الوثائق فهي أيضًا فى متناول المواطنين، حيث أن سعر استخراج بطاقة الرقم القومي فى المراكز المتنقلة فى المحافظات هي 175 جنيه، بينما فى المولات هى 305 جنيه.

وتتواجد تلك المراكز المتنقلة فى الكثير من محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 18 محافظة.