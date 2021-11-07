/660064/موعد-مباراة-وست-هام-وليفربول-في-الدوري-الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب لندن الأولمبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

على الجانب الآخر، وست هام هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية، تساعده على البقاء في المربع الذهبي والزحف أكثر نحو القمة.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون بيكر أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكساندر آرنولد تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - فابينيو ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح.

انتهت أحداث مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب الأنفيلد.

ونجح البرتغالي ديجو جوتا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية على الجبهة اليمنى أنهاها ترينت ارنولد بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية قوية سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة سريعة من لاعبي ليفربول أنهاها ترينت ارنولد بتسديدة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت متابعة في طريقها من ساديو ماني بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك بعد أن خدعت الحارس يان أوبلاك.

في حين تلقي فيليبي لاعب خط وسط اتليتيكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، بعد إعتراض غير لائق على حكم المباراة، بعد تلقيه بطاقة صفراء من عرقلة لساديو مانى.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت، ماتيب، فان دايك، تيسمسكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.