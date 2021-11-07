/660067/إختفاء-الطفلة-جنا-من-بني-سويف-وعمها-لتحيا-مصر--النفسية-متدهورة
جاء اختفاء الطفلة جنا أحمد محمد أبوالفتوح من جزيرة ابوصالح بمحافظة بني سويف كالصاعقة على أهلها.
وكان الاختفاء يوم الجمعة ٢٩ / ١١/٢٠٢١ حيث شعر الاهل بتغيب الطفلة من بعد صلاة الجمعة وبالتالي قام الاهل بعمل محضر رسمي لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ف المضمون .
إختفاء الطفلة جنا من بني سويف وعمها لتحيا مصر : النفسية متدهورة
وفي تصريح لموقع دوت الخليج اليوم الأحد ٧ نوفمبر ٢٠٢١ ، قال شريف محمد ابوالفتح عم الطفلة جنا المختفية ان الحالة النفسية متدهورة للغاية نتيجة الاختفاء حتى الآن موضح ان وزارة الداخلية بذلت ومازالت تبذل اقصى ما عندها " وكتر خيرهم " على حد قوله ، موضح ان جنا لم تكن في مراحل تعليمية ولم تلتحق بالمدرسة بالرغم أن عمرها ٨ سنوات واختفاء الطفلة جاء كالصاعقة علينا على حد تعبيره .
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جنا ومضمون اختفاءها بشكل غريب ومفاجئ منذ يوم اختفاءها وحتى الآن ومازالت محل اختفاء ، ردها الله سالمة لأهلها.
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