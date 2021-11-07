مصر تدين محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس وزراء العراق

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية، وشددت على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثنى العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتى كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضى.

ودعت مصر، جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.