السيسى يتابع مستجدات أعمال القطار الكهربائى الخفيف

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله مقر انعقاد الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذى يعقد تحت رعايته، تطورات الأعمال الجارية فى شبكة النقل، خصوصا المتعلقة بـ مترو الأنفاق.





وتابع الرئيس السيسى مستجدات القطار الكهربائى الخفيف، والذى يبدأ من محطة عدلى منصور وحتى العاصمة الإدارية بطول 70 كيلو متر. كما استمع السيسى، إلى شرح حول الخطوط الجديدة المقرر إنشاؤها خلال الفترة القادمة، حيث يتم إنشاء شبكة نقل بطول 2000 كيلو متر لربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، وذلك على 3 مراحل. وتعقد الدورة الحالية تحت شعار "الطريق إلى 2030"، وتشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف أنواعها.

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