جدة - نرمين السيد - ويقدم دوت الخليج بثا مباشرًا للحدث من خلال اللينك التالى: وتقام الدورة هذا العام فى الفترة من 7 الى 10 نوفمبر2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة 250 شركة من 20 دولة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى كافة مجالات النقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر النقل الذكى برعاية السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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