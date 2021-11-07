البحوث الإسلامية يعلن وفاة مدير إدارة البعوث خلال زيارة وفد الأزهر لنيجيريا

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفاة محمد يس حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع، أثناء مشاركته فى مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.





ونعى المجمع، يس، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام فى العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث. كما تقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله فى ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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