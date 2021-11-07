السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر «الطريق إلى 2030»

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر انعقاد الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذى يعقد تحت رعايته. وتعقد الدورة الحالية تحت شعار "الطريق إلى 2030"، وتشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف أنواعها. كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة فى قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التى شهدتها مصر فى جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

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