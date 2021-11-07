السيسى يفتتح معرض النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير سام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الدورة الحالية للمعرض التى تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها. وأضاف: "كما يعتبر المعرض فاعلية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة فى قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التى شهدتها مصر فى جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة".

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