الرئيس السيسى يفتتح معرض مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي يعقد تحت رعايته. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، والتعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر، في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

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