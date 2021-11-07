/660069/مصر-تدين-محاولة-الإغتيال-الفاشلة-لرئيس-الوزراء-العراقي-مصطفى-الكاظمي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ نوفمبر الجاري، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

دوت الخليج يرصد تعليق جمهورية مصر العربية على محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

اغتيال رئيس وزراء العراق

وتؤكد مصر وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية. وتشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وتدعو مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.

بغداد

هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلقه بشأن محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم.

وقال الرئيس السيسي فى بيان له على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وان يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه”

وتابع السيسي”كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق”.