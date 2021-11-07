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الرئيس السيسى يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر اليوم

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذا وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ نوفمبر الجاري، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.