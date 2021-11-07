/660073/سياحة-النواب-تتابع-تكليفات-الحكومة-بشأن-استعدادات-قطاع-السياحة-للموسم-الشتوى-الجديد

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن لجنة السياحة بالبرلمان تتابع من خلال دورها الرقابى ما جاء بتكليفات مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولى بمقر متحف الحضارة بالفسطاط بشأن الوضع الحالي في المنشآت السياحية واستعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي الجديد.

وتؤكد لجنة السياحة بالنواب على إلتزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق أعلى معايير الجودة من الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، وكذلك تطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية المطلوبة ، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.

دوت الخليج يرصد متابعة سياحة النواب لاستعدادت الحكومة للموسم الشتوي الجديد

قطاع السياحة

ونوهت النائبة نورا علي، أن هناك تنسيق بين لجنة السياحة بالبرلمان ووزارة السياحة والاثار ، ومسئولي قطاع السياحة، وأصحاب المنشآت السياحية، للاتفاق على كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة لنجاح هذا الموسم حفاظاً على مكانة مصر السياحية .

الاشتراطات الصحية

وتناشد لجنة السياحة بالنواب كل المنشآت السياحية والفندقية القيام بدورها على أكمل وجه والالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة وتطبيق أعلى معايير الجودة من الخدمات المقدمة للنزلاء أثناء تواجدهم بالفنادق ، وتطبيق الحد الأدنى للإقامة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري والحفاظ على صناعة السياحة المصرية ، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى قوى في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عقد أمس اجتماعا بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط؛ وذلك لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بحضور كل من وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق.