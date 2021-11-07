عبدالغفار يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

جدة - نرمين السيد - ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، بينما تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

وأوضح الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير واف عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.