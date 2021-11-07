فيديو- «الطريق إلى 2030».. السيسى يستمع لشرح حول تاريخ إنشاء النقل البحرى

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، حول تاريخ إنشاء القطاع واختصاصاته، حيث أوضح أن القطاع تم إنشاؤه عام 1961 تحت اسم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، ثم تغير عقب ذلك إلى قطاع النقل البحرى.





وأشار إسماعيل ـ على هامش حديثه خلال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر ـ إلى أن القطاع والهيئات التي تتبعه تختص بإعداد الاستراتيجية العامة لجميع الموانئ البحرية المصرية التي تكفل رفع كفاءة مستوى الأداء وإعداد البنية التشريعية وتشغيل منظومات تتبع السفن فى المياه الإقليمية والدولية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى توجيه السفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للموانئ المصرية، ومنح وتجديد التراخيص لها. ولفت إلى أن قطاع النقل البحرى يمتلك بنك معلومات أنشئ عام 1996، ومر بعدة مراحل تطوير فى ضوء توجيهات الدولة بالتحول الرقمى وميكنة الإجراءات الحكومية، موضحا أن بنك المعلومات وصل إلى محطة التطوير الأخيرة بهدف تجميع كافة البيانات فى قاعدة واحدة.

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